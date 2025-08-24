Läuft doch etwas zwischen Austin Butler und Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz (36) und Austin Butler (34) sind gerade auf Pressetour für ihren Film "Caught Stealing". Bei einer Premiere in Paris können die beiden Schauspieler die Augen kaum voneinander lassen – und bewegen ihre Fans damit zu Spekulationen. Nach den Feierlichkeiten wurden sie obendrein in der angesagten Bar "Dragon" nahe der Champs-Élysées gesehen. Obwohl sie von weiteren Personen begleitet wurden, fielen Fotos auf, die die beiden in besonders vertrauten Momenten zeigen. Auf einer Aufnahme, die Page Six vorliegt, steht Zoë nah bei Austin, der entspannt an seinem Drink nippt, während sie ihn ansieht. In einer anderen Szene umarmt der Schauspieler die Musikerin fest, bevor sie die Bar später auf getrennten Wegen verlassen.

Die beiden Filmstars haben sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert. "Zwischen ihnen stimmt die Chemie definitiv, und sie genießen es, gemeinsam Zeit zu verbringen, um für den Film Werbung zu machen", erklärte allerdings ein Insider gegenüber Daily Mail und deutete außerdem an: "Seine Freunde wären nicht überrascht, wenn sich etwas entwickeln würde." Demnach habe die gemeinsame Arbeit an der Produktion des anspruchsvollen Regisseurs Darren Aronofsky (56) die beiden Leinwandgrößen zusammengeschweißt.

Sowohl Zoë als auch Austin sind keine Unbekannten, wenn es um Beziehungen mit anderen Promis geht. Die 36-Jährige war in der Vergangenheit mit Channing Tatum (45) verlobt, doch 2024 trennte sie sich von ihm. Austin hingegen war bis zu demselben Jahr mit dem Model Kaia Gerber (23) zusammen. Zuvor war er in einer neunjährigen Beziehung mit Disney-Star Vanessa Hudgens (36). Laut einem Insider von E! News sollen sich die beiden 2020 wegen der Belastung während Austins "Elvis"-Dreh getrennt haben.

Getty Images Austin Butler und Zoë Kravitz, August 2025

Getty Images Zoë Kravitz und Austin Butler, Schauspieler

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz im August 2024 in London