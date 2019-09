Große Trauer in der spanischen Musikwelt! Der Bühnenstar Camilo Sesto ist tot. Bekanntheit erlangte der beliebte Schmusesänger vor allem in den Siebziger- und Achtzigerjahren mit Balladen wie "Algo de mí" oder "Melina". Aber auch als Schauspieler, Komponist und Musikproduzent war Sesto tätig. Nun wurde bekannt, dass der gebürtige Spanier kurz vor seinem 73. Geburtstag verstorben ist: Die Todesursache sei Herzversagen gewesen!

Die traurige Nachricht bestätigte nun Sestos Manager Eduardo Guervós gegenüber dem spanischen TV-Sender TVE. Bereits am Sonntagmorgen sei der Sänger an insgesamt zwei Herzinfarkten verstorben. Auch der spanische Premierminister Pedro Sánchez äußerte sich bereits zum Tod des Musik-Stars: "Spanien und Lateinamerika betrauern den Verlust von Camilo Sesto. Seine Melodien werden uns für immer in Erinnerung bleiben!", schrieb er auf Twitter.

Zu Sestos größten Erfolgen zählt unter anderem ein Auftritt in der spanischen Version des Musicals "Jesus Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber (71) im Jahr 1975. Bis heute feierte er allerdings mit seinen Balladen große Erfolge – mehr als 100 Millionen seiner CDs gingen zeit seines Lebens über den Ladentisch. In genau einer Woche wäre der "Memorias"-Interpret 73 Jahre alt geworden – dazu sollte es nicht mehr kommen.

Getty Images Camilo Sesto im November 2018

MEGA Camilo Sesto, Sänger

Getty Images Camilo Sesto, Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de