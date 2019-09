Spannende Zeiten für Daniela Büchner (41) und ihre Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya! In dieser Woche beginnt ein neues Kapitel im Leben der bekannten Auswanderer-Familie. Mit ihren gerade einmal drei Jahren kommen die jüngsten Kinder des verstorbenen Ballermann-Stars Jens Büchner (✝49) in die Vorschule. Dieser winzige Schritt in Richtung Erwachsenwerden sorgt bei der fünffachen Löwenmama nun für mächtig Herzklopfen.

"Leute, ich bin so nervös", gab Danni in einem Instagram-Post zu. "In zwei Tagen beginnt der 'kleine' Schulalltag für Diego und Jenna. Ich kann es nicht glauben." Ihre Sprösslinge gehen dann in einen Schulkindergarten – die 41-Jährige platzt fast vor Stolz: "Es wird eine tolle, aufregende Zeit für uns alle werden. Meine kleinen Kämpfer starten durch." In solch emotionalen Momenten ist Danni auch ständig in Gedanken bei ihrem Liebsten Jens: "Ich wünschte, du könntest es miterleben", schrieb die Wahl-Mallorquinerin.

Der Vater ihrer Twins ist stets allgegenwärtig. Neulich zeigte die Café-Betreiberin in ihrer Insta-Story: Sogar Jens' Kleidung befindet sich zehn Monate nach seinem Tod noch immer an Ort und Stelle.

Instagram / dannibuechner Reality-TV-Star Daniela Büchner mit ihren Kindern

ActionPress Daniela Büchner in ihrer Faneteria im Juni 2019

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

