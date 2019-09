Ein emotionaler Tag für Daniela Büchner (41)! Die Mallorca-Auswanderin muss schon seit fast einem Jahr ohne ihren Mann Jens (✝49) leben. Der Goodbye Deutschland-Star ist am 17. November 2018 an Lungenkrebs gestorben. In einigen Wochen jährt sich nicht nur sein Todestag zum ersten Mal: Am 30. Oktober wäre Jens 50 Jahre alt geworden. Daniela weiß schon genau, wie sie seinen Geburtstag verbringen will!

"Das werde ich zu Hause mit Familie und Freunden feiern und wir werden Luftballons in den Himmel steigen lassen", sagt die fünffache Mutter im Interview mit kukksi. Wer an dieser privaten Feier teilnehmen wird, behält sie für sich. Die Fans werden jedenfalls alleine auf den Geburtstag des Kult-Auswanderers anstoßen müssen. Seine Faneteria, die Danni seit Jens' Tod in Eigenregie führt, geht Ende Oktober in die Winterpause.

Die vergangenen Monate waren für die 41-Jährige eine Herausforderung. Sie kümmert sich nicht nur als Einzelunternehmerin um das Malle-Malle, sondern hat auch ihre fünf Kinder zu versorgen. Die beiden Jüngsten, die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani, sind erst drei Jahre alt.

ActionPress Daniela Büchner, TV-Auswanderin

ActionPress Daniela Büchner im Mai 2019 auf Mallorca

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner

