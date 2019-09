Für Saskia Beecks (31) geht eine Ära zu Ende! Seit Folge eins stand die Schauspielerin für Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera und gehört somit zu den Urgesteinen der Serie. Nachdem sie sich bereits zwischen 2014 und 2016 eine Auszeit gegönnt hatte, soll nun nach acht Jahren endgültig Schluss sein: Am Montag flimmerte die letzte Episode mit der Alina-Darstellerin über die Bildschirme – die Zeit bei dem Format war für Saskia eine ganz besondere in ihrem Leben.

Gegenüber dem Online-Magazin kukksi verriet die 31-Jährige nun: "Meine Zeit bei 'Berlin – Tag & Nacht' lässt sich eigentlich gar nicht beschreiben, weil das zu viele Emotionen auf einmal wären. Es war emotional, fordernd, aber auch sehr schön – in jeder Hinsicht." Saskia betonte, dass sie trotzdem immer dankbar für den Job und die Zeit gewesen sei. "Ich habe das mit aufgebaut und es fühlte sich so an, als würde man sehen, wie das Baby wächst", versuchte sie ihre Gefühle in Worte zu fassen.

Dass sie doch noch einmal zu BTN zurückkehrt, schloss Saskia aus: "Ich habe mich persönlich weiterentwickelt – bis zu einem gewissen Punkt. Deshalb bin ich jetzt ausgestiegen." Die Zeit sei einfach zu "krass" gewesen, betonte die Berlinerin.

Instagram / saskiabeecks Schauspielerin Saskia Beecks

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks in Los Angeles, August 2019

Instagram / saskiabeecks67 Saskia Beecks, deutsche Schauspielerin

