Mutterschaft: Das unterscheidet Amy und ihre BTN-Rolle Katy

Seit 2022 schlüpft Amy Scott Smith in die Rolle der Berlin - Tag & Nacht-Figur Katy. Im Laufe der Jahre konnte die australische Schauspielerin bereits einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Ähnlich seien sie sich beispielsweise in ihrer politischen Einstellung und sie haben den gleichen Humor, erklärt Amy im Promiflash-Interview. Einen Unterschied erkenne sie unter anderem beim Thema Geduld. Amy glaube, sie sei in der Beziehung zur Serienfigur Bruno nicht so geduldig wie ihre Rolle. Der wohl größte Unterschied zwischen Amy und Katy liege aber in der Mutterschaft. "Katy ist vor allem Mutter. Und ich habe keine Kinder und ich möchte keine Kinder haben", verrät sie.

Auch zukünftig sieht sich Amy ohne eigene Kinder. "Nein, das war schon immer so. Und das wird auch immer so bleiben", betont sie. Auch der richtige Partner würde daran nichts ändern: "Wenn ich den richtigen Partner finde, ist es entweder jemand, der schon Kinder hat oder keine Kinder haben will." Sollte derjenige also bereits Nachwuchs haben, würde sie diesen jedoch herzlich in ihrer Familie willkommen heißen.

Den richtigen Partner hat Amy bisher jedoch noch nicht finden können. Die Suche gestaltet sich aktuell auch ziemlich schwierig, denn wie sie gegenüber Promiflash zum Ausdruck bringt, sei Dating in Berlin "eine Katastrophe". Sollte der Eine jedoch irgendwann gefunden sein, weiß Amy ganz sicher, dass sie ihn gern einmal heiraten möchte. "Ja, ich bin mega romantisch. Und ich finde die Idee, dass dir jemand einen Antrag machen und später vor allen Menschen stehen und einfach von seiner Liebe für dich reden will – oh, mein Gott, das ist megaromantisch. Also, ich würde sehr gern einmal im Leben heiraten", schwärmt Amy von der Vorstellung.

Instagram / amyscottsmith Amy Scott Smith, Schauspielerin

Instagram / amyscottsmith Amy Scott Smith, "Berlin - Tag & Nacht"-Schauspielerin

