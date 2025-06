Als Tommy: Pascal Stenzel ist neu bei "Berlin - Tag & Nacht"

Pascal Stenzel hat eine aufregende neue Herausforderung: Seit dem 26. Mai 2025 ist der Darsteller in der Rolle des chaotischen Lebenskünstlers Thomas "Tommy" Meining bei Berlin - Tag & Nacht zu sehen. Tommy kommt als Cousin von Rick in die WG von Bruno, Emmi, Kathy und Charli und sorgt dort für reichlich Dramen und turbulente Geschichten. Im Interview mit Promiflash beschreibt Pascal seine Figur als einen träumerischen und naiven Überlebenskünstler, der zwar große Visionen hat, aber immer wieder knapp am Existenzminimum lebt. "Eines Tages wird er im Geld schwimmen und das letzte Lachen haben", ist er sich aber dennoch sicher.

Pascal und seine BTN-Rolle Tommy haben sogar einiges gemeinsam. "Uns verbinden Abenteuerlust, Lebensfreude und Energie", erklärt er, muss jedoch zugeben, dass es auch einen auffälligen charakterlichen Unterschied gibt. Pascal selbst legt großen Wert auf Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit – zwei Eigenschaften, die Tommy oft zu fehlen scheinen. "Der größte Unterschied ist, dass Tommy sich seiner Verantwortung anderen Menschen gegenüber oft nicht bewusst ist. Mir ist es ganz wichtig, aufeinander achtzugeben und vor allem zu meinem Wort zu stehen. Tommy gelingt das nicht immer."

In den vergangenen Monaten hat "Berlin - Tag & Nacht" gleich mehrere neue Charaktere eingeführt. Neben Pascal haben auch Finn Hanssen und Jayar Sibilla frischen Wind in die Reality-TV-Sendung gebracht. Beide verkörpern spannende Rollen, die ebenfalls für Konflikte und Herausforderungen sorgen sollen. Während die Sendung immer wieder neue Darsteller integriert, ist Pascal gespannt, wie Tommy seinen Platz in der Serie finden wird und wie die Fans ihn annehmen.

RTLZWEI Amy Scott Smith und Pascal Stenzel in ihren "Berlin - Tag & Nacht"-Rollen

RTL II Jayar Sibilla als Elias Hanke und Finn Hanssen als Oliver Lorenz, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

