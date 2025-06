Matthias' "Berlin - Tag & Nacht"-Einstieg war ganz spontan

Matthias Etienne Girrulat (37) ist seit 2022 ein fester Bestandteil der beliebten Serie Berlin - Tag & Nacht. Der Schauspieler verkörpert dort die Rolle des Bruno, den Bruder von Joe, der von Lutz Schweigel (52) gespielt wird. Zuvor war er jahrelang als Logistikmeister aktiv, doch der Job wurde ihm mit der Zeit überdrüssig, weswegen ein Tapetenwechsel auf dem Plan stand. Über die Schauspielerei habe er bis dato nie nachgedacht – doch dann führte ihn ein spontaner Impuls seiner Frau zu BTN, wie er Promiflash verrät. "Ich wurde von meiner Ehefrau gedrängt, zum Casting zu gehen. Sie hat gesagt, ich soll mal mitmachen", erinnert sich Matthias. Nach einem E-Casting folgte ein Special-Casting auf dem Hausboot. Das Lustigste an allem sei allerdings der Fakt, dass weder er noch seine Frau "Berlin - Tag & Nacht" vorher jemals geschaut haben – seine Liebste habe wohl tatsächlich einfach die Idee gehabt, mal "was Verrücktes" zu machen.

Nachdem Matthias die BTN-Rolle Bruno bekommen hatte, hieß es Koffer packen: Mit dem neuen Job wurde die Hauptstadt Deutschlands zu seiner neuen Heimat – und dort ist es verglichen mit seinem bisherigen Wohnort Herford in Nordrhein-Westfalen ganz anders. Doch Matthias fühlt sich in Berlin "megawohl". "Man hat immer so ein bisschen Angst, dass hier zu viel Traffic ist. Zu viele Leute und all das. Aber ich finde es einfach nur spannend, sich am Wochenende irgendwo hinzusetzen und die ganzen Leute zu beobachten, das ist der Wahnsinn", freut er sich.

Nun war es Matthias' Ehefrau, die ihm zu dem Jobwechsel verhalf. In seiner Rolle führte er bereits unter anderem einige Liebesbeziehungen mit den Charakteren seiner Kolleginnen – so waren beispielsweise Bruno und Katy, gespielt von Amy Scott Smith, ein Paar. Wie steht Matthias' Partnerin dazu, dass die Darsteller sich beim Dreh hin und wieder näherkommen? Das stelle überhaupt kein Problem dar, betont er im Promiflash-Interview: "Sie ist total fein damit, weil sie weiß, dass es ein Job ist. Sie kann das absolut gut voneinander trennen."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Matthias Etienne Girrulat und Lutz Schweigel als Bruno und Joe, BTN-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / kovalenkovalja_ Matthias Etienne Girrulat und seine Frau, Juli 2023

Anzeige Anzeige