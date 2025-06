Marcel ist dankbar für Freundschaft mit BTN-Kumpel Alexander

Marcel Maurice Neue (35), bekannt aus der Serie Berlin - Tag & Nacht, blickt auf eine langjährige und besondere Verbindung mit seinem Co-Star Alexander Freund zurück. Die beiden haben nicht nur vor der Kamera ein eingespieltes Team gebildet, sondern auch abseits des Sets entwickelte sich eine enge Freundschaft. "Wir haben so ein cooles Verhältnis miteinander. Also ein schönes und inniges Verhältnis", zeigt sich der Berliner im Interview mit Promiflash dankbar und ergänzt: "Er ist ein enger Vertrauter."

Da die zwei sich so super verstehen, ist das gemeinsame Spielen für Marcel auch eine der schönsten Erfahrungen am Set. "Ich hatte schon so viele Momente. Die Freundschaft mit Schmidti ist einfach mitunter das Schönste nach wie vor", schwärmt Marcel. Er hält allerdings noch einen weiteren Moment in besonderer Erinnerung: "Die Geburt meines Sohnes in der Serie war ein schöner Moment, weil ich, Marcel, bin ledig. Ich habe keine Kinder." Das zu spielen, sei etwas völlig anderes und eine tolle neue Erfahrung für den BTN-Star gewesen.

Auch Alexander verbindet seine liebsten "Berlin - Tag & Nacht"-Drehmomente mit seinem Co-Star. "Mein schönster Moment bei 'Berlin - Tag & Nacht': Das war, als ich mit Marcel Maurice Neue (35) alias Krätze zusammen die Geschichte mit dem Aneurysma gedreht habe", erinnerte er sich im Promiflash-Interview. Der Grund: "Weil das einfach so eine emotionale Sache war, bei der man sich auch fallen lassen musste. Und ich habe mich bei niemandem besser aufgehoben gefühlt als bei Marcel und weil wir beide dann echt zusammen da durch die Emotionen gegangen sind." Das Gefühl bekommen zu haben sei einfach "wirklich schön" gewesen.

Instagram / marcelneue Marcel Maurice Neue

Instagram / alexander_freund_ Alexander Freund im August 2018

