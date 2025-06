Amy Scott Smith verrät: Das führte sie nach Deutschland

Amy Scott Smith, bekannt aus der Serie Berlin - Tag & Nacht, lebt mittlerweile seit sechs Jahren in Deutschland. Die Schauspielerin, die ursprünglich aus Australien stammt, kam zunächst ohne feste Pläne nach Deutschland, um eine zweite Sprache zu lernen und Europa zu erkunden. Während sie in Halle (Saale) lebte, probte sie bereits das deutsche Leben, bevor sie ihre Rolle in der bekannten Serie annahm. "Ich dachte, Deutsch wäre einfacher zu lernen als andere Sprachen, weil es dem Englischen etwas ähnelt", erzählt Amy lachend gegenüber Promiflash. "Da habe ich mich total geirrt." Ihren festen Platz in Deutschland fand sie schließlich durch die Rolle der Katy, die sie seit 2022 verkörpert.

Amy fühlt sich mittlerweile wohl in ihrer Wahlheimat, auch wenn sie ihre Familie, die größtenteils in Melbourne lebt, schmerzlich vermisst. Nur ihre Schwester lebt in Schottland, und seit ihrem Umzug hat sie ihre Heimat Australien erst einmal besucht. Dieses Heimkehren im vergangenen Oktober habe sie jedoch sehr genossen, verrät Amy. Trotzdem schätzt sie das Leben in Deutschland und lobt die Gastfreundschaft der Menschen hier: "Ich finde, die deutschen Menschen sind sehr gastfreundlich", erklärt sie. Besonders das Leben in Berlin habe es ihr angetan – eine Stadt, die sie ursprünglich durch ihre Arbeit entdeckte und in der sie schließlich sesshaft wurde.

Privat wie beruflich ist Berlin zu einer wichtigen Station in ihrem Leben geworden. Ihre Rolle bei "Berlin - Tag & Nacht" brachte Amy mitten in die deutsche Kultlandschaft. Sie spielt Katy, die Ex-Frau von Bruno und zugleich die Schwägerin von Hauptcharakter Joe. Diese Verflechtungen sorgen in der Serie für jede Menge Spannung – doch Amy bringt auch abseits des Drehorts eine ansteckend positive Art mit. Trotz der Distanz zu ihrer Heimat hat sie in Deutschland einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden, der ihr sowohl beruflich als auch emotional guttut. "Ich fühle mich hier definitiv gut aufgehoben", verriet sie offenherzig.

RTLZWEI Amy Scott Smith und Pascal Stenzel in ihren "Berlin - Tag & Nacht"-Rollen

RTLZWEI Der Cast von "Berlin - Tag & Nacht"

