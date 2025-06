"Berlin - Tag & Nacht" erzielt beste Quotenwoche seit 2023

Großer Jubel für Fans von Berlin - Tag & Nacht! Die Serie hat ihre erfolgreichste Woche seit zwei Jahren eingefahren und damit ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt. Durchschnittlich 250.000 Menschen schalteten ein und bescherten der Produktion von Filmpool einen Marktanteil von 5,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dieser Erfolg stellt einen deutlichen Aufschwung dar, nachdem die Marktanteile der Kultserie längere Zeit unter der Marke von fünf Prozent gelegen hatten. Zuletzt konnte die Serie im Juni 2023 einen höheren Wert erzielen, als sie mehr als sechs Prozent Marktanteil erreichte.

Dieser Anstieg setzt den positiven Trend der letzten Wochen fort. Schon in den zwei vorangegangenen Wochen konnte "Berlin - Tag & Nacht" Marktanteile von 5,2 und 5,1 Prozent verbuchen. In Grünwald, wo RTLZWEI ansässig ist, dürfte man mit der Entwicklung zufrieden sein und darauf hoffen, dass die Serie zukünftig wieder an vergangene Glanzzeiten anknüpft. Während "Berlin - Tag & Nacht" für TV-Euphorie sorgt, ist die Situation bei anderen Sendungen weniger rosig. Formate wie "Das Schnäppchen-Menü" und "Die Landarztpraxis" mussten sich laut DWDL von ihren Sendeplätzen verabschieden – mit wesentlich schlechteren Quoten.

Der Erfolg der Daily mag wohl unter anderem an den Darstellern liegen, die teilweise bereits seit Beginn, also seit 2011, dabei sind. So beispielsweise Alexander Freund, der die Rolle Florian Schmidt alias Schmidti verkörpert – und das aus purer Leidenschaft. "Ich bin durch Zufall in diese Branche reingerutscht und habe dann erst entdeckt, wie viel Spaß und wie viel Freude mir das auch bringt, sich künstlerisch zu verwirklichen", schwärmte er im Interview mit Promiflash.

RTLZWEI Der "Berlin - Tag & Nacht"-Cast

RTL II Der Cast von "Berlin - Tag & Nacht"

RTLZWEI Alexander Freund und Marcel Maurice Neue als "Berlin - Tag & Nacht" Schmidti und Krätze