Ist dieses Bild an Schönheit überhaupt noch zu übertreffen? Am 4. Oktober 2018 kam Bibi (26) und Julian Claßens (26) Söhnchen Lio zur Welt. In seinem ersten Lebensjahr hat der kleine Mann schon viele Städte kennengelernt – unter anderem Berlin, Dublin und sogar Dubai. An jedem Ort hielten die jungen Eltern ihre Erlebnisse mit ihm fotografisch fest. Aktuell ist Familie Claßen in Paris. Aus der französischen Hauptstadt hat Bibi natürlich ebenfalls einen Mama-Sohn-Schnappschuss veröffentlicht, bei dem ihre Community absolut in Verzückung geriet – ist es vielleicht ihr bisher bestes Insta-Bild?

"Jede Sekunde mit ihm ist so magisch", schrieb die 26-Jährige zu ihrem Beitrag auf Instagram, auf dem sie und Lio die Aussicht auf die Stadt auf einem mit Blumen geschmückten Balkon genießen. Dank der Abenddämmerung ist die Szene in ein warmes Rosa getaucht. Bibis Follower kamen bei diesem magischen Anblick aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Ein User war sich sicher: "Es ist eins der schönsten Bilder, die du je gepostet hast."

Einige Fans der YouTuberin waren auch etwas neidisch auf die vielen Destinationen, die Lio in seinem kurzen Leben schon bereist hat. "Er hat schon mehr erlebt als ich in meinem ganzen Leben", kommentierte ein Nutzer der Foto- und Videoplattform. Was sagt ihr zu dem Bild? Stimmt ab!

Instagram / bibisbeautypalace Bestätigt Lio und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bestätigt Bibi und Lio Claßen in Dublin, Juli 2019

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Baby

