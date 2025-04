Bianca Heinicke lässt sich spontan tätowieren und piercen

Bianca Heinicke (32) wollte eigentlich nur einen kleinen Shoppingtrip unternehmen, brachte am Ende allerdings allerhand Körperschmuck mit nach Hause. Auf Instagram lässt die Influencerin ihre Fans an der spontanen Aktion teilhaben. Ein Video zeigt, wie die zweifache Mama eine Kanüle durch den Nasenflügel geschoben bekommt und anschließend freudestrahlend mit einem funkelnden Nasenring in die Kamera lächelt. "Ich fühle mich richtig rockig", meint sie. Doch damit noch nicht genug: Bianca legt sich kurzerhand auf die Liege eines Tätowierers. Welches Motiv sich die YouTuberin stechen ließ, verrät sie allerdings nicht. Denn die Körperstelle scheint etwas intim zu sein, um sie in die Kamera zu halten.

Zu dem kleinen selbst gemachten Ostergeschenk schreibt Bianca: "Wir wollten doch nur kurz Deko-Körbe in der Stadt besorgen und plötzlich hatten wir insgesamt fünf neue Piercings und drei neue Tattoos." Nicht nur die 32-Jährige feiert ihre Aktion, auch ihre Fans sind von dem spontanen Körperschmuck begeistert. "Spontane Ideen sind doch immer am besten", pflichtet ihr ein Social-Media-Nutzer in der Kommentarspalte des Beitrags bei.

Doch das Piercing und die Körperverzierung sind in den vergangenen Monaten nicht das einzige gewesen, das Bianca an sich verändern lassen hat. Mitte Februar überraschte die Blondine ihre Fans mit einem frechen Haarschnitt: adé lange Haare und hallo moderner Long Bob! "Ich liebe meine kurzen Haare", schwärmte Bianca von ihrer neuen Frisur auf Social Media. Ihrer all-time-favourite Haarfarbe Blond blieb die Netz-Bekanntheit allerdings treu.

Instagram / timothyjordanhill Bianca Heinicke, YouTube-Star

Instagram / diego.fossa Bibi Heinicke, Februar 2025

