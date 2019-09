Kleine Gagschreiber! Luke Mockridge (30) sorgte vor knapp drei Wochen im TV für Aufsehen: Auf der "ZDF Fernsehgarten"-Bühne provozierte er mit unangebrachten Tanzeinlagen und fiesen Jokes die Zuschauer im Studio und vor den Mattscheiben – sein Auftritt wurde sogar abgebrochen. Mittlerweile hat der 30-Jährige offenbart, dass die Performance Teil seiner neuen Sendung "Luke! The Greatnight Show" sein wird. Jetzt verrät er sogar, wer für die Witzchen verantwortlich war!

Denn nicht der TV-Star selbst hat den Fernsehgarten-Auftritt so geplant – er hat diese Aufgabe an sechs Kinder abgegeben, wie Bild berichtet. Diese sollten sich die Gags ausdenken und Luke habe sie dann genau so im Liveprogramm dargeboten. Dass der Blondschopf von Kids ferngesteuert wird, ist bereits seit Jahren ein festes Format in seiner Sendung "Luke! Die Woche und ich" und wurde anscheinend nun auch in seine neue Show übernommen.

Damit, dass Lukes TV-Vorstellung jedoch solche Wellen schlagen wird, hätte er nicht gerechnet: "Ich war im Nachhinein echt erstaunt darüber, wie wichtig es war, dass ich live im Fernsehen mit einer Banane telefoniert habe. Und egal, wie absurd mein Auftritt in dem Moment rüberkam – das, was dann daraus gemacht wurde, war noch viel absurder und kindischer", offenbarte der Komiker im Interview mit Sat.1.

Zengel, Dirk / ActionPress Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten"

Anzeige

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Anzeige

Getty Images Luke Mockridge, Komiker

Anzeige

Habt ihr geahnt, dass Luke sich für den TV-Auftritt von Kindern beraten hat lassen? Ja, das war mir schon irgendwie klar! Nein, hätte ich nie gedacht Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de