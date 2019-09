Dieser Auftritt sorgte für viel Furore! Vor wenigen Wochen war Comedian Luke Mockridge (30) beim "ZDF-Fernsehgarten" zu sehen und hinterließ bei dem Publikum vor Ort und den Zuschauern vor der heimischen Mattscheibe fragende Gesichter! Er brachte einen Flachwitz nach dem nächsten und Moderatorin Andrea Kiewel (54) brach das Spektakel schließlich erzürnt ab. Danach hagelte es mächtig Kritik – und nicht nur das: Luke wurde sogar angezeigt.

Der Sprücheklopfer hatte am Dienstag verkündet, in seiner Show am Freitag aufzulösen, was hinter dem Fernseh-Debakel steckte. Die Sendung wurde bereits aufgezeichnet und wie Bild berichtet, verriet Luke, dass nach seinem Auftritt in der ZDF-Show die Welt für ihn explodiert sei. Seine Eltern hätten Hassbriefe erhalten und er eine Anzeige – und zwar wegen Beleidigung. Luke scheint das aber gelassen zu nehmen. "Ich werde persönlich die Dienstelle aufsuchen, um den Sachverhalt zu klären", habe er gescherzt.

Auch über die Reaktion von Kiwi, die den Kölner unter anderem als unkollegial beschimpfte, kann Luke offenbar nur schmunzeln: "Liebe Kiwi, du bist jederzeit eingeladen – ich hoffe wir können unser kollegiales Verhältnis wieder herstellen und eine Brücke zwischen Sat.1 und dem ZDF bauen. Hier ist meine Hand."

