Eddie Money hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Der Rockstar, der in den 70er und 80er Jahren große Erfolge mit Hits wie "Baby Hold On" oder "Two Tickets To Paradise" feierte, hat erst im August verkündet, dass er an Krebs im vierten Stadium leidet. Die Krankheit hatte sich bereits in den Magen, die Leber, die Lymphknoten und die Speiseröhre ausgebreitet. Am Freitagmorgen ist Eddie im Alter von 70 Jahren verstorben!

Laut The Wrap schrieben seine Angehörigen in einem rührenden Statement: "Die Money-Familie bedauert mitteilen zu müssen, dass Eddie heute früh friedlich entschlafen ist. Mit schwerem Herzen verabschieden wir uns von unserem liebenden Ehemann und Vater. Wir können uns eine Welt ohne ihn gar nicht vorstellen. Wir sind dankbar, dass er für immer durch seine Musik weiterleben wird." Wann der gebürtige New Yorker beigesetzt wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Seine Fans wussten erst seit wenigen Wochen von Eddies Gesundheitszustand. Er kämpfte allerdings schon seit Herbst 2018 gegen die Krankheit, nachdem er die Diagnose bei einer Routineuntersuchung erhalten hatte.

Getty Images Eddie Money, Musiker

Getty Images Musiker Eddie Money

Getty Images Eddie Money in Kansas, 2010



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de