Jetzt kommen sich die beiden doch wieder näher – und das nicht nur virtuell! Seit Wochen kursiert das Gerücht, dass Brooklyn Beckham (20) und Hana Cross kein Paar mehr sind. In der Tatsache, dass sich die beiden vor zwei Wochen auf Instagram entfolgt waren, sahen ihre Fans zusätzlich ein eindeutiges Anzeichen für das spekulierte Liebes-Aus. Nachdem sich die 22-Jährige aber vor Kurzem wieder in die Follower-Liste des 20-Jährigen gemogelt hat, lässt nun diese Neuigkeit die Gerüchteküche erneut brodeln: Die beiden wurden auf derselben Party erwischt!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen ganz klar: Sowohl der Kickersohn als auch seine vermeintliche Ex besuchten am Donnerstag die Unterwäsche-Show des Labels Agent Provocateur in London. Das Verdächtige dabei: Die On-Off-Turteltauben verließen die Veranstaltung nur fünf Minuten nacheinander! Obwohl beide die Zeit vor Ort mit jeweils anderen Begleitern verbrachten, Hana mit ihrer Freundin Hamidah Brinkley, stach eines dennoch ins Auge: Hanas und Brooklyns Outfits sahen fast wie abgesprochen aus!

Während der Fotograf ein weißes T-Shirt mit einer kakifarbenen Stoffhose kombinierte, erschien das Mannequin in einem schwarzen Zweiteiler – doch ihre Accessoires ähnelten sich umso mehr: Beide trugen beige Hosenträger! Zufall oder ein weiterer Hinweis auf ihr Liebes-Comeback? Es bleibt spannend!

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham in Cannes

Getty Images Brooklyn Beckham

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Februar 2019

