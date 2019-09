Georgia Balkes vorzeitiger Einzug ins Supertalent-Finale löst im Netz heftige Diskussionen aus! Ihr Auftritt im TV war die Überraschungs-Performance in der Talentshow: Die erst achtjährige Sängerin interpretierte Radioheads "Creep" auf ihre ganz eigene Art und Weise – mit ihrer rockigen und kraftvollen Stimme überzeugte sie den Juroren Dieter Bohlen (65) prompt dazu, den goldenen Buzzer zu drücken. So landete Georgia direkt in der Endrunde der Sendung. Die Zuschauer finden diese Entscheidung aber nicht durchweg positiv!

Zum ersten Mal sang die Schülerin vor großem Publikum und konnte ihre Tränen nach dem Auftritt vor Überwältigung nicht zurückhalten. Dass ihr nun noch der wichtige Final-Auftritt bevorsteht, sehen viele Twitter-User äußerst kritisch: "Das Kind weint vor Erleichterung, weil der Druck weg ist. Hat sie bestimmt alles ganz alleine gewollt" und "Sorry, aber das Mädel ist dem Ganzen doch gar nicht gewachsen. Emotionale Überforderung", urteilten zwei User hart über das Weiterkommen der Bremerhavenerin. Eine weitere Nutzerin ist sogar der Meinung, dass keine Kandidaten unter 16 Jahren auftreten sollten – Kindern müsse man die Kindheit bewahren.

Aber auch Zuspruch bekommt Georgia in den sozialen Medien: "Mega-Stimme und verdient im Finale" oder "War wirklich super, die Kleine, hatte Tränen in den Augen", schwärmten etliche Fans auf Facebook. Ob die Nachwuchs-Sängerin der Verantwortung im Finale gewachsen sein wird, stellt sich in der Live-Final-Sendung von "Das Supertalent" am 21. Dezember heraus.

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Actionpress/ Public Address Dieter Bohlen, Produzent

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgia Balke 2019 bei "Das Supertalent"

