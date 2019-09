Was für ein Auftakt bei Das Supertalent! Am heutigen Freitag geht die Talentshow bereits in die 13. Runde – und die unterschiedlichsten Kandidaten buhlten schon um die Gunst der Juroren um Dieter Bohlen (65), Bruce Darnell (62) und Jury-Neuling Sarah Lombardi (26). Das Trio hat jeweils zweimal die Möglichkeit, einen besonderen Teilnehmer mittels eines goldenen Buzzers direkt ins Finale der Sendung zu befördern – und dieser wurde bereits betätigt: Dieter war von der Gesangs-Darbietung der kleinen Georgia derart begeistert, dass es für die Achtjährige direkt in die letzte Runde ging!

Die Mini-Sängerin schmetterte dem Publikum und der begeisterten Jury ihre Version von Radioheads Hitsingle "Creep" entgegen. Bruce und das ehemalige Modern Talking-Mitglied drückten daraufhin zunächst ihre grünen Buzzer. "Ich hab bisher nur meiner Familie mein Talent gezeigt. Heute ist es das erste Mal, dass ich es so vielen Menschen zeige", verriet Georgia vor ihrer Performance im RTL-Interview. Nachdem sie gesungen hatte, war sie derart von den Standing Ovations im Studio überwältigt, dass bei ihr die Tränen kullerten.

Der Juroren-Blondschopf stellte schließlich fest, dass er noch nie so eine ambitionierte Stimme von einer so jungen Interpretin in der Sendung gehört hätte, stand auf und machte sich auf den Weg zum goldenen Buzzer. Danach brachen bei dem Talent und seiner Familie endgültig alle Dämme: Georgia hat es bereits jetzt ins Finale geschafft. "Ich habe in den ganzen Staffeln vorher das in so einer Qualität noch nicht gesehen. Es hat mich sehr berührt, wie sie gesungen hat", resümierte der 65-Jährige abschließend.

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgia Balke 2019 bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich mit den Supertalent-Juroren Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius TV-Urgestein Dieter Bohlen

