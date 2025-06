Dieter Bohlen ist bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom"

Musik-Fans können sich auf eine langersehntes Reunion vorbereiten: Am 21. Juni stehen Dieter Bohlen (71) und Florian Silbereisen (43) in seiner Show "Schlagerbooom Open Air" wieder gemeinsam im Rampenlicht. Seit rund fünf Jahren sind die zwei Musiker einander nicht mehr über den Weg gelaufen – nur per Telefon haben sie voneinander gehört. Dem bevorstehenden Auftritt fiebert Florian schon voller Vorfreude entgegen. Ich hoffe, Dieter kommt mit friedlichen Absichten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Wiedersehen und freue mich schon auf Dieter!", erklärt der Schlagerstar gegenüber Bild. Und Dieter kündigt an, dass sich die Zuschauer wohl auf Großes freuen können: "Wir werden alle überraschen! Mehr verrate ich noch nicht."

Zuletzt persönlich gesehen haben sich Florian und Dieter wohl im Jahr 2020. Damals saßen sie gemeinsam mit Oana Nechiti (37) und Pietro Lombardi (32) in der DSDS-Jury, nachdem Florian für Xavier Naidoo (53) eingesprungen war, der aufgrund seiner Äußerungen bezüglich der damaligen Umstände kurz vor den Liveshows von der Sendung ausgeschlossen wurde. Zwei Jahre später übernahm der "Schau mal herein"-Interpret dann den Platz von Dieter, der nach 18 Staffeln sein "Deutschland sucht den Superstar"-Aus verkündete. Doch schon ein Jahr später kehrte der Songschreiber wieder zurück und schmiss Florian wieder raus.

Dieter und Florian gehören zweifellos zu den bekanntesten Entertainern Deutschlands. Der Pop-Titan ist seit Jahrzehnten als Musiker, Produzent und TV-Persönlichkeit etabliert, während Florian, der als Schlagersänger begann, mittlerweile auch als Moderator und Schauspieler glänzt. So begeistert er seine Fans regelmäßig mit seinem Talent als Kapitän bei Das Traumschiff. Trotz ihrer unterschiedlichen Karrieren scheinen sich die beiden bestens zu verstehen und jede Zusammenarbeit zu schätzen. Bereits 2020 lobte Dieter seinen Jury-Kollegen für dessen Engagement und Fachwissen.

Getty Images Dieter Bohlen im November 2024

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagerstar

