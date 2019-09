Ist Kylie Jenner (22) das angezogenste Playboy-Model aller Zeiten? Erst vor wenigen Tagen ließ die Reality-TV-Beauty die Herzen ihrer Fans höher schlagen, als sie eine große Ankündigung machte: Gemeinsam mit Baby-Daddy Travis Scott (28) hatte sich die Unternehmerin für den US-Playboy ablichten lassen! Nun wurden die heißen Schnappschüsse veröffentlicht. Die Leser des Heftes sind jedoch enttäuscht – denn Kylie ist alles andere als nackig!

Via Instagram teilte das Erotik-Magazin am Freitag das Ergebnis des Shootings mit der 22-Jährigen. Eine der Aufnahmen zeigt die Brünette mit einem feuchten, ziemlich transparenten Tuch bedeckt in einer lasziven Pose auf einem Bett. Der Anblick der jungen Mutter ist den eingefleischten Playboy-Fans jedoch nicht heiß genug: "Im Playboy geht es doch um Nacktheit – davon sehe ich hier nichts!", beschwert sich einer von vielen.

Tatsächlich präsentiert sich Kylie in der Fotostrecke überraschend verhüllt. Auf allen Pics trägt die Gründerin von Kylie Cosmetics ein Tuch, Unterwäsche oder sogar ein Kleid. Wie gefallen euch die Bilder? Stimmt unten ab.

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner beim Playboy-Shooting, 2019

Anzeige

Playboy USA, Photos by: Sasha Samsonova Kylie Jenner in der amerikanischen Ausgabe des Playboy-Magazins

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2019 in Italien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de