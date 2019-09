Diese werdende Mama ist hochmotiviert! Iris Aschenbrenner (39) erwartet aktuell ihr erstes Kind. Bis zur 21. Schwangerschaftswoche sah man von einem Babybauch zwar nichts, inzwischen kann man das Wachstum ihres Sprösslings tatsächlich auch an der immer größer werdenden Wölbung verfolgen. Nun ist die Köln 50667-Darstellerin in der 32. Schwangerschaftswoche angelangt – ihr beachtlicher Bauch steht ihrer Fitness aber noch immer nicht im Weg!

Auf Instagram postete Iris wieder Schnappschüsse aus der Muckibude und erzählte in der Bildunterschrift: "Ohne Sport geht es einfach nicht. Ich werde dann immer total hibbelig und der kleine Mann tobt auch ganz entrüstet, wenn ich mich zu wenig bewege." Allerdings wisse die 39-Jährige sehr gut, was sie ihrem Körper während ihrer Schwangerschaft zumuten könne und was nicht.

Ob die viele Bewegung auch der Grund dafür ist, dass Iris sich an einer "Vorzeige-Schwangerschaft" erfreut? "Ich bin jetzt in Schwangerschaftswoche 32 und fühle mich immer noch fit. Gott sei Dank bleibe ich bis jetzt von den gängigen Schwangerschaftsbeschwerden verschont", teilte die Schauspielerin ihrer Community in dem Post außerdem mit.

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, TV-Star

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner in der 27. Schwangerschaftswoche

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner im sechsten Schwangerschaftsmonat

