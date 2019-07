Sie genießt die Schwangerschaft in vollen Zügen! Seit Anfang Juni ist es offiziell: Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin Iris Aschenbrenner (39) und ihr Mann bekommen ein Baby. Mittlerweile ist die TV-Bekanntheit bereits im siebten Monat – von Wehwehchen oder emotionalen Achterbahnfahrten blieb die werdende Mutter bisher aber nahezu gänzlich verschont. Im Interview mit Promiflash plauderte die 39-Jährige nun über ihre entspannte Schwangerschaft!

"Ich glaube, ich bin so eine Vorzeige-Schwangere, also ich habe einfach so eine Vorzeige-Schwangerschaft. Ich habe gar nichts [...] Ich habe gar keine Beschwerden", freute sich Iris. In den vergangenen Monaten habe sie maximal an zehn Tagen eine leichte Übelkeit verspürt. Bis zur 22. Woche ist die fitte Schauspielerin sogar noch geritten und selbst im siebten Schwangerschaftsmonat kann sie noch immer problemlos Sport treiben – immerhin ist ihr Babybauch nach wie vor nicht so groß, dass er die werdende Mama beim Training stören würde.

Iris geht es aber nicht nur körperlich bestens. "Ich bin auch genauso stressresistent wie vorher", erklärte die überglückliche Schwangere, musste allerdings auch anmerken: "Ich weiß nicht, ob es an der Einstellung liegt oder ob das auch einfach sehr, sehr viel Glück ist."

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, TV-Star

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, Schauspielerin

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner im sechsten Schwangerschaftsmonat

