Gibt es da etwa ein Liebes-Revival? Die Trennung zwischen Brooklyn Beckham (20) und Hana Cross ist noch gar nicht lange her – erst vor zwei Wochen sorgte ihr gegenseitiges Entfolgen auf der Social-Media-Plattform Instagram für Schlagzeilen. Doch scheinbar muss sich um den Sohn von David Beckham (44) nicht gesorgt werden, denn Insider-Quellen berichten nun: Der 20-Jährige wurde jüngst mit einer anderen Ex-Freundin, Lexy Panterra (30), beim innigen Knutschen erwischt!

Es war wohl eine heiße Nacht am vergangenen Wochenende im Tape Nightclub in London, als ein Informant Brooklyn mit Ex Lexy sichtete. Der berichtete gegenüber Page Six: "Brooklyn war sehr liebevoll zu ihr. Sie küssten sich oder lachten jedes Mal, wenn ich sie sah." Angeblich seien die beiden Turteltauben separat zur Party gekommen, jedoch gemeinsam gegangen. Brooklyn, der neben dem Studium modelt, war mit der 30-jährigen Tänzerin, die für ihre Twerking-Workout-Videos auf YouTube bekannt ist, bereits im Jahr 2018 liiert.

Nach einer längeren On-Off-Beziehung mit Schauspielerin Chloë Grace Moretz (22) und der Liaison zu Model Hana sieht es jetzt so aus, als würde zwischen ihm und der Brünetten wieder ein neues Feuer entflammen. Denkt ihr, die beiden kommen wieder zusammen? Stimmt ab!

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 in Cannes

Getty Images Lexy Panterra im August 2019

Getty Images Brooklyn Beckham im Mai 2019

