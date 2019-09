Er will ein Zeichen setzen! Der Stand-up-Comedian Artie Lange (51) ist seit 7,5 Monaten clean, wird durch seine von den Drogen zerstörte Nase allerdings täglich daran erinnert, wie tief er am Boden war. Doch der Amerikaner hat keine Angst davor, diese Missbildung zu zeigen. Ganz im Gegenteil: In einem Interview offenbart er nun, dass er seine knollige Nase ganz bewusst als Warnung vor dem Drogenkonsum in dieser Form stehen lassen möchte!

In einem Gespräch mit dem Online-Portal TMZ erklärte der "Crashing"-Star, er "mag seine Pancake-Nase, weil sie eine hilfreiche Erinnerung an 30 Jahre Drogenmissbrauch ist". Außerdem fügte der 51-Jährige hinzu, dass "die zerstörte Nase zum Teil dafür verantwortlich ist, dass er clean bleibt". Mit seiner traurigen Geschichte und dem zerdrückten Organ möchte er junge Menschen davor bewahren, den gleichen Weg wie er einzuschlagen. Und die erschreckende Entwicklung seines Gesichts soll aufzeigen, dass auch Ruhm und Vermögen nicht vor einer Abhängigkeit schützen können.

Mit einem Bild auf Twitter, das ihn fröhlich und gesund aussehend abbildet, zeigt er sich auf dem Weg der Genesung. Während seines Aufenthalts im Gefängnis bekam Artie das Angebot des Arztes Dr. Paul Nassif (57), die Nase operiert zu bekommen, solange er von den Drogen loskomme. Doch diesen Vorschlag lehnte der Schauspieler vorerst dankend ab. Momentan solle die "Pinocchio-Nase" stehen bleiben.

Getty Images Artie Lange, Drehbuchautor und Comedian

Getty Images Artie Lange in New York, November 2017

Getty Images Artie Lange bei der Premiere von "Gilbert", April 2017

