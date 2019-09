Große Trauer um Aron Eisenberg. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle Ferengi Nog in der "Star Trek"-Serie "Deep Space Nine" in den 90er Jahren berühmt geworden war, ist gestorben. Bereits wenige Stunden vor seinem Tod erklärte seine Frau Malissa Longo, dass der 50-Jährige im Krankenhaus behandelt werde und sein Zustand kritisch sei. Kurz darauf meldet sie sich erneut zu Wort und bestätigt den Tod ihres Mannes.

"Mit großem Bedauern und Traurigkeit muss ich verkünden, dass meine Liebe und mein bester Freund, Aron Eisenberg, heute früh verstorben ist. Er war eine intelligente, bescheidene, lustige und einfühlsame Seele", beginnt sie ihren langen Abschieds-Post auf Facebook. Dazu teilt sie nicht nur zahlreiche Bilder von sich und ihrem Partner, sondern gibt auch ein bis dahin wohlgehütetes Geheimnis preis: Ende 2018 gaben sich Malissa und Aron still und heimlich das Jawort. "Ich liebe ihn sehr und werde ihn auf ewig vermissen. Im Moment bin ich mir nicht sicher, wie ich ohne ihn leben soll", schreibt sie weiter.

Zur Todesursache äußert sich Malissa in ihrem Beitrag nicht. Wie allerdings unter anderem Fox News berichtet, habe der Serien-Star in den vergangenen Jahren extreme gesundheitliche Probleme gehabt. Aaron war mit nur einer Niere geboren worden, im Alter von 17 Jahren fand seine erste Transplantation statt. Die zweite folgte im Jahr 2015.

Instagram / aron_eisenberg Aron Eisenberg und seine Frau Malissa

Instagram / aron_eisenberg Malissa Longo und Aron Eisenberg

Jens Krick / Future Image / ActionPress Aron Eisenberg, Schauspieler



