Große Trauer in der Schauspielwelt! Andreas Wimberger wurde in den 80er- und 90er-Jahren vor allem durch seine Leistung auf der Theaterbühne bekannt. Größere Berühmtheit erreichte der gebürtige Österreicher später in einigen Fernsehfilmen. Seit 2010 war er fester Bestandteil der Familienserie Um Himmels Willen gewesen – doch nun mussten Fans, Freund und Familie von dem Schauspieler Abschied nehmen: Andreas ist bereits vor Tagen gestorben!

Wie Focus vor Kurzem berichtet hat, sei der 60-Jährige bereits am 11. September verstorben. Dies habe die Agentur Dietrich - Claudia Spies dem Onlineportal am Montag bestätigt. Die genauen Umstände zum Tod des TV-Gesichts sind bisher noch nicht bekannt. Er hinterlässt seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn, die in einer Traueranzeige rührende Worte an ihren Andreas richteten: "Man versucht sich darauf vorzubereiten. Aber es trifft mitten ins Herz. Du fehlst."

Noch vor wenigen Wochen stand der Fernsehstar für mehrere Produktionen vor der Kamera. So drehte er zuletzt eine Folge der Krimireihe "Die Toten von Salzburg" und die zweite Staffel der erfolgreichen Abendserie "Hindafing".

ARD / Barbara Bauriedl Fritz Wepper und Andreas Wimberger in "Um Himmels Willen"

Petra Schönberger / Future Image Andreas Wimberger und Jutta Speidel in München

ARD / Barbara Bauriedl Der Cast von "Um Himmels Willen"



