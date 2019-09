Pamela Reif (23), was ist dein Fashion-Geheimnis? Am Samstag startete das diesjährige Oktoberfest – und schon am ersten Wochenende stürmten zahlreiche Promis in Trachtenkleidern die Bierzelte. Auch die YouTuberin tummelte sich am Montagabend mit ihren Freunden unter den Wiesn-Gästen und hatte sich dafür in ein stylishes Dirndl geschmissen. Fotos von dem Event, die die 23-Jährige auf ihrem Social-Media-Kanal hochlud, sorgten bei ihren Fans vor allem für eine Frage: Wie hat Pamela in dem Dress ihre Brüste so gut in Form gebracht?

Wie Pamela in ihrer Instagram-Story verriet, trudelten den Abend über Unmengen an Nachrichten in ihr Postfach ein – alle in etwa demselben Wortlaut: "Wie hast du deine Brüste so hingekriegt? Was auch immer es ist, ich brauche es auch." In einem rosafarbenen Dirndl mit weißem Spitzen-Oberteil hatte die Blondine ihre Oberweite in einem üppigen Ausschnitt präsentiert. "Um all eure Fragen zu beantworten, wo diese Freunde plötzlich herkommen: Ich habe auch keine Ahnung", richtete sich der Webstar amüsiert an seine Follower. Sie habe sich einfach für einen BH entschieden, der ihren Busen zwei Cups größer wirken lassen sollte.

Für ihren Look bekam Pamela in der Vergangenheit aber nicht nur positives Feedback, sondern durchaus auch Kritik, wie sie Promiflash in einem früheren Interview verriet: "Dann gibt es aber natürlich auch die, die sagen: ‘Uh, die sieht aus wie ein Püppchen und das ist alles viel zu oberflächlich.'" Von solchen negativen Kommentaren lasse sie sich allerdings nicht beeinflussen.

