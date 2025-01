Lungenentzündung: Pamela Reif geht es endlich besser

Pamela Reif (28) verkündet ihren Fans gute Nachrichten: Der Fitness-Influencerin geht es gesundheitlich endlich wieder besser. Um die Feiertage herum erkrankte Pamela an einer Lungenentzündung und musste sich viel ausruhen. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich nun erstmals persönlich zu Wort. "Ich kann immer noch nicht so gut reden. [...] Nach 15 Tagen im Bett fange ich endlich an, mich wieder besser zu fühlen", erklärt Pamela ihren Fans noch leicht heiser.

Zu 100 Prozent fit sei Pamela zwar immer noch nicht, doch es gehe endlich bergauf. "Ich kann tief einatmen [was am wichtigsten ist, weil ich ja eine Lungenentzündung habe], ich kann wieder herumspazieren und ich kann mich konzentrieren", berichtet die YouTuberin ihren Unterstützern weiter. Sie wolle sich nun langsam wieder an ihre Arbeit als Fitness-Bloggerin machen.

An Silvester teilte Pamela einen Post, in dem sie gestand, dass sie sich die Feiertage definitiv anders vorgestellt habe. "Hat mit einer Woche Grippe angefangen, Fieber, nicht essen können, Übelkeit, Schwindel, Körperschmerzen et cetera. Und dann sind wir bei einer ziemlich heftigen Lungenentzündung gelandet", zählte sie ihre gesundheitlichen Beschwerden auf. Doch Pamela versuchte, das Beste aus der Situation zu machen. So ruhte sie sich viel aus und wurde beim Malen künstlerisch kreativ.

Getty Images Pamela Reif im Oktober 2019 in Hamburg

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Dezember 2024