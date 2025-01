Schwere Feiertage: Pamela Reif hatte eine Lungenentzündung

Es klappt nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Das bekam auch Pamela Reif (28) über die Feiertage zu spüren: Die Fitness-Influencerin wurde ausgerechnet kurz vor dem Jahreswechsel krank. Auf Instagram machte sie deutlich, dass die vergangenen Tage nicht so angenehm für sie waren. "Ehrlich gesagt nicht so, wie ich mir die Feiertage vorgestellt habe, aber es ist, wie es ist. Hat mit einer Woche Grippe angefangen, Fieber, nicht essen können, Übelkeit, Schwindel, Körperschmerzen et cetera. Und dann sind wir bei einer ziemlich heftigen Lungenentzündung gelandet", erklärte Pamela ihren Fans.

Doch Pamela konnte ihre Fans auch direkt beruhigen – es geht ihr bereits viel besser. "Das Einzige, worauf ich wirklich Appetit habe, ist Milchreis", berichtete die Bloggerin weiter. Sie wolle sich weiter ausruhen. Dazu gehören Bettruhe und wohl auch das Malen, wie Pamela in ihrem Post zeigt. Auf einem der Bilder sitzt sie an einem Fenster vor einer Leinwand, auf die sie einen großen Schmetterling malt.

Viele Fans wünschen Pamela gute Besserung. Unter ihnen befindet sich zudem auch ein bekannter Name: Willi Whey (30). "Gute Besserung", schrieb dieser mit einem schwarzen Herzchen unter ihren Post. Ihm und der Sportskanone wurde in den vergangenen Jahren immer wieder eine Beziehung nachgesagt. Diese bestätigten sie aber nie. Anfang 2023 wurden sie sogar beim Knutschen erwischt. Ob Pamela und Willi zusammen oder einfach nur gute Freunde sind, bleibt weiterhin geheim.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Dezember 2024

Instagram / pamela_rf Willi Whey und Pamela Reif auf der GLOW in Essen

