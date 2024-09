Cringe? Pamela Reif bei Raabs Boxkampf als singender Engel

Endlich ist es so weit: Stefan Raabs (57) langersehntes TV-Comeback – der Boxkampf gegen Regina Halmich (47) – ist in vollem Gange. Doch bevor die Zuschauer den Entertainer endlich zu Gesicht bekommen, wird er von etlichen aufwendigen Acts angekündigt. Mindestens ein Auftritt davon scheint ein wenig über das Ziel hinauszuschießen: Pamela Reif (28) fliegt als Engel verkleidet über den Köpfen der Zuschauer durch die Halle. Als wäre das nicht schon genug, singt die Fitness-Influencerin sogar noch eine Lobeshymne für Stefan. "Wie viel Pamela dafür wohl bekommt, haha. Echt cringe gewesen", lassen auch die Kommentare auf X nicht lange auf sich warten.

Was die Produktion wohl für einen witzigen Gag hielt, kommt bei den Fans gar nicht gut an. "Schalte ein, um zu gucken, ob Stefan schon zu sehen ist. Sehe Pamela Reif als Engel fliegen und ultraschief singen. Schalte wieder aus", gibt nicht nur einer seinen Senf zu der Engel-Show ab. Viele weitere teilen die Meinung: "Pamela Reif als Liveact? Jetzt wird's aber albern." Die sonst so beliebte YouTuberin kommt bei dieser Unterhaltung wirklich nicht gut weg. "Singende Pamela Reif? Wo ist die Werbung, wenn man sie mal braucht", schießt noch einer hinterher.

Obwohl es so wirkt, als würden viele den Fernseher am liebsten gleich wieder ausschalten, werden die meisten Zuschauer wohl doch ein Auge zudrücken. Schließlich war zu diesem Zeitpunkt die Frage aller Fragen noch nicht geklärt: Wie sieht die nach so vielen Jahren Fernsehpause aus? Um den Fitness-Zustand des 57-Jährigen wurde im Vorfeld nämlich viel gemutmaßt – in den Teasern präsentierte er sich stets in einem Fatsuit und ließ somit viel Platz für Spekulationen.

Getty Images Pamela Reif in Cannes, Mai 2022

Getty Images Stefan Raab, TV-Moderator

