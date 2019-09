"O'zapft is" lautet das Motto seit vergangenem Wochenende in München! Pünktlich zum diesjährigen Oktoberfest haben sich die Promis zum Eröffnungswochenende ordentlich in Schale geworfen und sich in ihre stylishsten Dirndl geschmissen. Allein in den ersten Tagen ließen sich VIPs wie die amtierende Bachelorette alias Gerda Lewis (26), Annemarie Carpendale (41) oder Sarah Harrison (28) es nicht nehmen, beim Spektakel dabei zu sein. Promiflash zeigt euch die coolsten Looks der Ladys zum Wiesn-Auftakt!

Gerda stürmte am Samstag zum ersten Mal das bayrische Volksfest mit ihrem Freund Keno Rüst – und genoss trotz Krankheit einen Tag auf dem Oktoberfest mit ihrem Schatz und weiteren ehemaligen Bachelorette-Boys. In ihrem verspielten Dirndl verdrehte sie wohl nicht nur ihrem Liebsten ordentlich den Kopf!

Auch Annemarie nutzte das Großevent für eine Date-Night. Zusammen mit Ehemann Wayne (42) verbrachte sie eine ausgelassene Zeit im Festzelt – und mit ihrem feschen Outfit war sie DER Hingucker! Auf Instagram schrieb die 41-Jährige zu einem Schnappschuss im Dirndl ein einfaches "KONTRASTprogramm".

In diesem Jahr sorgte auch Sarah wieder für einen wahren Wow-Moment in traditioneller Tracht. Mit ihrem ziemlich frechen Look rockte die Ehefrau von Dominic Harrison (28) den Wiesn-Auftakt. Mit ihrem Mega-Dekolleté dürfte die 28-Jährige wohl nicht nur ihren Mann wuschig gemacht haben.

Den Vogel in diesem Jahr hat wahrscheinlich Alessandra Meyer-Wölden (36) abgeschossen. Ihr Dirndl toppt 2019 so schnell wohl keins – der Fünffachmama wurde nämlich die Ehre zuteil, das teuerste Traditions-Modestück der Welt zu tragen. Satte 20.000 Euro kostet ihr Traum in Dunkelrot und Tannengrün.

Etwas schlichter aber dennoch nicht weniger schön präsentierte sich Ex-Germany's next Topmodel-Girl Anna Wilken auf dem diesjährigen Oktoberfest. In einem pastellfarbenen Dirndl mit farblich abgestimmten Ac­ces­soires machte die Beauty zusammen mit BFF Betty Taube-Günter (24) das Festgelände am ersten Wochenende unsicher. Auch Betty entschied sich für einen gedeckteren Look und strahlte damit bis über beide Ohren!

Instagram / keno_ruest Gerda Lewis und Keno Rüst auf dem Oktoberfest 2019

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden auf der Wiesn 2019

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / bettytaube Betty Taube-Günter auf der Wiesn 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de