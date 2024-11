Stefan Raab siegt im Liegestütz-Duell gegen Pamela Reif

In einem überraschenden Kräftemessen trafen jetzt Fitness-Queen Pamela Reif (28) und Entertainer Stefan Raab (58) aufeinander und lieferten sich einen Liegestütz-Wettkampf der Extraklasse. In der auf RTL+ abrufbaren aktuellen Folge von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" war die Influencerin als Spielleiterin zu Gast und forderte Stefan prompt zu einem Duell heraus. Pamela, die angab, normalerweise mit Leichtigkeit 30 Liegestütze zu schaffen, kämpfte sich tapfer bis zur 31. Wiederholung, um dann erschöpft den Boden zu küssen. Stefan, der zuletzt für seinen Boxkampf im September trainiert hatte, ließ sich hingegen nicht lumpen und entschied das Battle mit 48 Liegestützen schließlich für sich.

Vor dem Wettkampf hatte Pamela zugegeben, dass sie in den letzten vier Wochen nicht trainiert habe – also keine idealen Startbedingungen für die 28-Jährige. Zu allem Übel bestand sie auch noch darauf, ihre Highheels für das Liegestützen-Duell anzubehalten. Stefan konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen und bat sie, diese Entscheidung zu überdenken, um in einen tatsächlich fairen Wettstreit zu treten – sie verneinte. Ob ihr Scheitern also letztendlich im Schuhwerk oder doch in sportlichen Defiziten begründet lag, kann weiter debattiert werden.

Stefan, der mit seinen 58 Jahren immer noch für Überraschungen gut ist, hat schon in der Vergangenheit häufig seinen sportlichen Ehrgeiz unter Beweis gestellt. Ob bei der Wok-WM, beim Turmspringen oder im Stockcar-Rennen – der Moderator scheut keine Herausforderung. Sein Sieg über die 28-jährige Pamela, die als Fitness-Ikone gilt und Millionen Follower mit ihren Workouts begeistert, zeigt einmal mehr seinen ungebrochenen Siegeswillen. Für die Fans der beiden sorgte dieses ungewöhnliche Duell für Gesprächsstoff und beweist nachdrücklich: Alter ist manchmal doch nur eine Zahl.

Ralf Juergens/Getty Images, Sebastian Reuter/Getty Images Collage: Stefan Raab und Pamela Reif

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress, Ralf Juergens/Getty Images Collage: Pamela Reif und Stefan Raab

