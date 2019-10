Melissa will nicht weiter kämpfen! Bei Love Island ist die Herrenbergerin aktuell noch mit dem Italiener Danilo Cristilli verpartnert. Doch immer wieder verunsichert sie, dass ihr TV-Freund zwischen ihr und Kontrahentin Dijana Cvijetic hin und hergerissen ist. Seit der Rückkehr der Schweizerin gibt sich der 22-Jährgie total verwirrt, entscheidet sich aber schlussendlich doch für Melissa. Als er diese Entscheidung in der aktuellen Folge aber noch einmal überdenkt, platzt der Schwäbin der Kragen – unter Tränen gibt sie Danilo an Dijana frei!

Als Danilo einmal mehr seine Bedenken äußert, sich mit Melissa hundert Prozent sicher zu sein, knallt sie ihm ein "Leck mich am Arsch, Alter" vor den Latz und sucht sofort mit dem Schweizer Model das Gespräch. Sie wolle nicht länger, dass sich der Fitnesskaufmann und die Influencerin etwas vormachen: "Wie sieht es denn bei dir aus mit Gefühlen?", fragt sie Dijana. Und die gibt ehrlich zu, dass da etwas ist. Sie habe bisher nur keine Gefühle für Danilo zugelassen. Darauf erwidert Melissa verletzt: "Ich weiß doch, dass du ein Herzensmensch bist. Du machst das doch nur für mich. Ich gebe dir aber die Chance. Dann machst du eben was draus..."

Im Sprechzimmer gibt sich die brünette Schönheit schon etwas abgeklärter: "Dann möchte ich lieber, dass die beiden die Chance nutzen und ich finde draußen bestimmt auch jemanden, der mich so akzeptiert, wie ich bin." Auch Danilo ist inzwischen sicher, dass er mehr für Dijana fühlt: "Ich fühle mich angezogen von ihr, sie ist vom Optischen her nicht mein Typ. Aber sie kann mich lesen und ich sie." Kurz darauf sucht Melissa das Gespräch mit Danilo und zieht endgültig einen Schlussstrich: "Ich möchte mich von dir entcouplen."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Collage: Danilo Cristilli und Dijana Cvijetic, "Love Island"-Kandidaten 2019

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo auf der Terrasse

