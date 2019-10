Das Gefühls-Wirrwarr bei Love Island geht weiter! Erst in der vergangenen Folge schien sich das Drama um Danilo Cristilli und Dijana Cvijetic endlich beruhigt zu haben: Nachdem die schöne Schweizerin dem Italiener klar gemacht hatte, dass sie nur freundschaftliche Gefühle für ihn hege, konnte dieser das Kapitel für sich schließen und sich endgültig für Partnerin Melissa entscheiden. Doch heute Abend sieht das Ganze schon wieder anders aus: Weil Dijana ihren TV-Freund Aleksandar Petrovic (28) abschießt, macht sie Danilo wieder Hoffnungen!

Also ist Melissa doch nicht die Eine für Danilo? Am heutigen Dienstag will der charmante Womanizer gerade Dijana mitteilen, dass er sich für die süße Schwäbin entschieden hat, als er davon Wind bekommt, dass Dijana doch kein Interesse mehr an Aleks hat. Die ehemalige Miss Universe Switzerland soll sogar Gefühle für Danilo haben! Das stürzt den 22-Jährigen einmal mehr in eine mittelschwere Krise. Obwohl er sich Minuten zuvor noch sicher mit Melissa war, herrscht in seinem Kopf nun wieder Chaos.

Ob Melissa dem Fitnesskaufmann sein Zögern aber ein weiteres Mal verzeiht? Sieht nicht danach aus. Denn offenbar wird die Herrenbergerin noch am Abend eine folgenschwere Entscheidung treffen. Was glaubt ihr: Wird sich Melissa endgültig von Danilo trennen? Stimmt ab.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Aleks und Dijana, Kandidaten bei "Love Island" 2019

RTL II Melissa und Danilo im Flur der "Love Island"-Villa

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

