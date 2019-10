Große Trauer in der Musikwelt: Die Sängerin und Bassistin der Band The Muffs, Kim Shattuck, ist mit nur 56 Jahren verstorben. Bekannt wurde der Bühnenstar durch Pop-Punk-Hits wie "Big Mouth", ihre Band schaffte zwei Jahre nach ihrer Gründung 1993 mit dem Album "The Muffs" den Durchbruch. Seit 2004 hat die Musikgruppe eine Pause eingelegt, bis zum Schluss hieß es allerdings, dass sie weder aufgelöst ist, noch wird. Vielleicht könnte sich das nun ändern: Die Frontfrau ist am vergangenen Mittwoch an ALS verstorben.

Die tückische Erkrankung amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, beendete Kims Leben zu früh: Ihr Ehemann Kevin verkündete vor Kurzem die traurige Nachricht via Instagram. Unter ein Foto, das das Paar an seinem Hochzeitstag zeigt, schrieb er: "Heute Morgen ist Kim, die Liebe meines Lebens, verstorben. Sie starb friedvoll im Schlaf nach ihrem zweijährigen Kampf gegen ALS." Weiter erklärte der Witwer: "Ich bin der Mann, der ich heute bin, dank ihr. Sie wird durch ihre Musik und unsere Erinnerungen an sie weiterleben. Ich werde dich immer lieben, Kimmy. Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast."

Etliche Stars, Freunde und Wegbegleiter verliehen ihrer Trauer um den Verlust von Kim ebenfalls Ausdruck. So äußerte sich der Green Day-Leadsänger Billie Joe Armstrong (47) bestürzt und bezeichnete sie als eine seiner Lieblingssongwriterinnen. Der Punkrocker Jeff Rosenstock schloss sich dem an und kommentierte auf Twitter: "Sie war eine Inspiration, jemand, dessen Musik ich jahrelang auf Dauerschleife gehört habe."

Getty Images Kim Shattuck, Musikerin

Instagram / kimshattuck Kim Shattuck mit ihrem Ehemann Kevin

Getty Images Billie Joe Armstrong im September 2019



