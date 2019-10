Markus Feehily (39) hat sich seinen Lebenstraum erfüllt! Der Westlife-Star verriet kürzlich, dass er unbedingt vor der Vollendung seines 40. Lebensjahres Vater werden wolle. Da er und sein Verlobter Cailean O'Neill selbst keine biologisch gemeinsamen Kinder bekommen können, musste dies auf einem anderen Weg passieren. Deshalb freuten sie sich unendlich, als sie wussten, dass sie Eltern werden. Jetzt ist ihr Wonneproppen auf der Welt und Mark und Caileans Familienglück perfekt.

Auf Instagram teilte der Sänger nun einen Schnappschuss von sich und seinem Partner im Krankenhaus. Auf dem Foto schieben die zwei Väter ihre Tochter in einem kleinen Wägelchen durch den Gang und posieren ganz happy mit dem Rücken zur Kamera. "Baby Layla wurde am 1. Oktober um 19:27 Uhr ohne Komplikationen geboren. Wir sind die stolzesten Papas der Welt", freute sich Mark in der Bildunterschrift seines Posts und erhielt zahlreiche Glückwünsche von seinen Followern.

Damit ist der Name ihres Schützlings nun auch kein Geheimnis mehr. Zuvor offenbarte der Musiker bereits das Geschlecht. Bei einem Auftritt in Dublin konnte der gebürtige Ire seine Freude über die Ankunft seiner kleinen Prinzessin kaum zurückhalten. Ob die beiden eine Leihmutter engagierten oder das Kind adoptiert ist, ist nicht bekannt.

Getty Images / Anthony Harvey Markus Feehily bei der "Avengers: The Age Of Ultron"-Premiere 2015

Instagram / markusmoments Markus und Cailean mit ihrer Tochter

ActionPress/CapitalPictures Markus Feehily, Westlife-Sänger

