Was für eine süße Premiere für Markus Feehily (39)! Der Westlife-Star wurde erst vor wenigen Wochen Vater: Am 1. Oktober kam die Tochter des Sängers und seines Partners Cailean O'Neill auf die Welt. Auf den ersten Fotos war die Kleine noch kaum zu erkennen, doch jetzt zeigt Mark der Welt ganz stolz seinen Nachwuchs in voller Pracht: Im neuen Musikvideo seiner Band hat Baby Layla den ersten großen Auftritt!

Die neue Westlife-Single heißt "My Blood" und ist den Familien der Bandmitglieder gewidmet. Beim Videodreh unterstützten die Söhne und Töchter von Kian Egan (39), Nicky Byrne (41) und Shane Filan (40) die Truppe vor Ort und sangen die Zeilen auch kräftig mit. Das konnte Marks Kleine natürlich noch nicht und taucht am Ende des Clips in anderer Form auf: Private Aufnahmen zeigen, wie der 39-Jährige seinen neugeborenen Schatz an die Brust drückt und ganz verzückt mit ihr schmust. Sogar eine Nahaufnahme des Gesichts bekommen die Fans der Band dabei zu sehen!

Ob Layla ihren Dad und seine Kollegen später zu Konzerten begleiten wird? Marks Bandkumpel Shane erzählte, wie die irischen Herzensbrecher nunmehr als Familienväter ihre Liebsten in ihren aufregenden Job einbinden. "Die Kinder kommen zuerst. Sie waren dieses Jahr sogar mit uns auf Tour, wenn sie nicht in der Schule oder sonstwo sein mussten. Es ist toll, sie dabei zu haben", sagte der Dreifach-Papa gegenüber Daily Mail.

