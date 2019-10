Anne Wünsche (28) hat ein Busen-Problem! Das Oktoberfest geht am kommenden Wochenende in die letzte Runde – und auch die Stars feiern auf der Wiesn kräftig mit. Bevor sich die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin aber auf das erste Maß im Festzelt freuen kann, hat sie noch eine Fashion-Frage zu lösen. Denn Annes Brüste wollen einfach nicht in ihr Dirndl passen.

"Ich hab' schon so große Hupen und dann werden die noch so krass rausgequetscht, dass du denkst, wenn du dich jetzt bewegst – entweder reißt das Dirndl oder deine Nippel gucken raus und sagen allen Hallo", zeigt sich die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story bei der Anprobe der Tracht frustriert. "Ich habe mich in diesem Dirndl einfach so scheiße unwohl gefühlt", erklärt sie ihren Fans verzweifelt und sucht nach Möglichkeiten, ihre Oberweite doch noch ins rechte Licht zu rücken.

Am Ende hat die Beauty ihre "großen Hupen" tatsächlich in den Griff bekommen – und ist mit ihrem Volksfest-Styling zufrieden. "Ich habe nämlich noch so einen Klebe-BH gefunden und der drückt die Brust noch mal so zusammen, dass die nicht so rüberquillt", erklärt sie ihrer Community und kombiniert den feschen Look mit rockigen Stiefeletten.

