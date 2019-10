Annemarie (41) und Wayne Carpendale (42) lassen ihr Söhnchen auch in den Genuss des Münchner Oktoberfestes kommen! Noch bis zum 6. Oktober kann man es sich auf der Theresienwiese gut gehen lassen. Es dürfte zudem die erste Wiesn sein, die der Wonneproppen Mads, den seine Eltern gern Mini C nennen, richtig mitbekommt – im letzten Jahr war er erst wenige Monate alt, als das Event stattfand. Und das wollen die Carpendales gleich nutzen: Sie unternahmen einen Familienausflug zum Oktoberfest!

Die Wiesn-Premiere von Mads sieht auf Instagram gelungen aus: Auf einem Schnappschuss sitzt der Knirps auf den Schultern von Papa Wayne und trägt ein Mini-Lebkuchenherz um den Hals, auf dem "Prinz" steht. Und natürlich hat er passend zum Anlass schon eine kleine Lederhose an. "Noch mal mit Daddy, bevor er hier nächstes Jahr steil geht!", kommentierte der Schauspieler das Bild wie gewohnt mit einer guten Prise Humor.

Und auch Annemarie teilte ein süßes Foto von dem aufregenden Wiesn-Tag. Darauf scheint Mads schon das Riesenrad auf dem Volksfest zu erspähen, zumindest zeigt er aufgeregt auf etwas in der Ferne. Zuerst checkten die Eheleute die diesjährige Sause allerdings ohne ihren Spross aus: Bereits am Eröffnungswochenende busselten die beiden vor Ort, was das Zeug hält, und posteten davon ebenfalls eine Aufnahme im Netz.

