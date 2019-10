Die Welt nimmt Abschied von Diahann Carroll! Die Schauspielerin hatte seit 1954 vor der Kamera gestanden und wurde besonders durch ihre Rolle in der Serie "Der Denver-Clan" in den 80er-Jahren einem breiten Publikum bekannt. In den vergangenen Jahren hatte man sie vor allem in einer Gastrolle bei Grey's Anatomy und "White Collar" sehen können. Doch jetzt werden traurige Nachrichten über die US-Amerikanerin bekannt: Diahann starb im Alter von 84 Jahren!

Wie The Associated Press berichtet, verkündete die Tochter der "Patricia Cornwell"-Darstellerin den Tod ihrer Mutter und erklärte, dass sie am Freitag in ihrem Zuhause in Los Angeles verstorben sei. Die Filmberühmtheit sei den Folgen ihrer Krebs-Erkrankung erlegen. Neben ihrer Tochter hinterlässt die Mimin auch zwei Enkel. Die 84-Jährige war viermal verheiratet gewesen, hatte die letzte Scheidung von Sänger Vic Damone allerdings bereits 1996 hinter sich.

Diahann wird ihren Fans und Filmkollegen vor allem durch ihre bahnbrechenden Erfolge im Showbusiness in Erinnerung bleiben: So war sie die erste Afroamerikanerin, die 1968 ihre eigene TV-Show bekam und darin eine andere Rolle als die einer Dienerin einnahm. Zusätzlich wurde sie sechs Jahre zuvor als erste afroamerikanische Frau mit dem begehrten Tony Award ausgezeichnet.

