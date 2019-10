Ihr Auftritt stieß bei den Fans nicht auf offene Ohren! Am Freitagabend flimmerte "Luke! Die Greatnightshow" bereits zum vierten Mal über die TV-Bildschirme. In seinem neuen Format begeistert Gastgeber Luke Mockridge (30) nicht nur selbst regelmäßig das Publikum – auch internationale Star-Gäste wie zuletzt Schmusesänger Lewis Capaldi (22) performen auf der Bühne des Entertainers. Ava Max, die in der aktuellen Ausgabe ihren Song zum Besten gab, konnte die Zuschauer allerdings nicht begeistern. Die Sängerin sang ihnen einfach zu schief.

Begleitet von Lukes Studioband trällerte die Blondine ihre neue Single "Torn" ins Mikrofon. Doch abgesehen von dem Comedian, der nach der Performance nichts als Lob für die Musikerin übrig hatte, konnte Ava nur wenig überzeugen. "Mir tun die Ohren weh. Schiefer singen geht nicht", war nur einer von vielen Twitter-Kommentaren zu dem Gesang der "Sweet But Psycho"-Interpretin. "Im Fernsehgarten hätte Kiwi die Sängerin schon längst rausgeschmissen", ist sich ein anderer User sicher und spielt damit auf den Skandal-Auftritt des Comedy-Stars beim ZDF-Fernsehgarten an.

Dort wurde Luke von Moderatorin Andrea Kiewel (54) von der Bühne verwiesen, als er mit schlechten Witzen und affenartigen Bewegungen das Publikum gegen sich aufgebracht hatte. Kurze Zeit nach dem Eklat wurde bekannt, dass der Auftritt mit seiner neuen Sendung zu tun hatte. Der Spaßvogel hatte sich im Vorfeld von einem Kinder-Autoren-Team beraten lassen und lediglich deren Scherze wiedergegeben.

Getty Images Sängerin Ava Max

Anzeige

Getty Images Musikerin Ava Max

Anzeige

Christoph Hardt/ActionPress Comedian Luke Mockridge in seiner Show "Luke! Die Greatnightshow"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de