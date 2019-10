Luke Mockridge (30) stolpert von einem Skandal zum nächsten! Erst vor wenigen Wochen hatte der Comedian mit seinem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" für Furore gesorgt, weil sein Programm einfach nur kindisch war und die Besucher eher nervte, als unterhielt. Kaum hatte sich der Shitstorm dafür gelegt, steuerte der Witzbold schon den nächsten großen Fettnapf an: In seiner neuen Fernsehsendung machte er sich mit sexistischen Scherzen über die Leichtathletik-WM lustig.

Am Freitag flimmerte eine neue Folge von "Luke! – Die Greatnightshow" über die Fernsehbildschirme und der Gastgeber holte zum verbalen Rundumschlag gegen die Sportlerinnen aus. "Man guckt sich das an und fragt sich: Ist das die Leichtathletik-WM oder sind das die Hunger-Spiele?", fing er noch recht harmlos an. Doch dann ging es tatsächlich unter die Gürtellinie. Im Zusammenhang mit den Startblock-Kameras, die die Athletinnen immer von unten filmen, lästerte Luke: "Nicht, dass man dann bei der Kugelstoßerin den Hoden sieht." Beim Publikum stieß diese Pointe auf wenig Zuspruch.

Auch im Netz zeigten sich die Zuschauer wenig begeistert von der Folge. Das lag allerdings nicht nur an Lukes teilweise geschmacklosen Sprüchen, sondern auch an der ein oder anderen Performance seiner Star-Gäste. Auf die Gesangsdarbietung von Ava Max hätten die Fans zum Beispiel gerne verzichtet. "Mir tun die Ohren weh. Schiefer singen geht nicht", schimpfte ein User auf Twitter.

Zengel, Dirk/ ActionPress Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten"

Chris Emil Janßen / ActionPress Luke Mockridge beim Grimme-Preis 2019

Getty Images Ava Max bei den MTV Video Music Awards

