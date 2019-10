Melina Sophie (24) ist jetzt doppelte Hundemama! Vor rund drei Jahren wanderte das deutsche YouTube-Sternchen nach Island aus. Kurz danach schaffte sie sich ihren ersten eigenen Hund an: einen isländischen Schäferhund, der auf den besonderen Namen Goði hört. Doch ein flauschiger Vierbeiner reichte der 24-Jährigen wohl nicht: Im Netz präsentierte sie nun ihren neuesten Familienzuwachs – eine kleinen, noch flauschigeren Gefährten!

Melina teilte das erste Bild mit ihrem neuen Hund auf Instagram, das offenbar in einer isländischen Tierarztpraxis oder einem Tierheim aufgenommen wurde. Glücklich hält die Webvideoproduzentin das knuffige Tier auf dem Arm und schaut es verliebt an. Dazu textete Melina ganz einfach: "Ups, ich habe es schon wieder getan. Willkommen in der Familie, Emil." Um was für eine Rasse es sich handelt, behielt Melina noch für sich.

Unter dem Foto freuten sich nicht nur Melinas Follower über den neuen Mitbewohner. Auch viele Promis wie Sami Slimani (29), xLaeta, Dagi Bee (25) oder sogar Til Schweiger (55) gratulierten der frischgebackenen Zweifachmutti. Was sagt ihr zu dem kleinen Wauwau? Stimmt ab!

