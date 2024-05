Melina Sophie teilt erste Story nach zweieinhalb Jahren!

Melina Sophie (28) ist wieder da! Jahrelang war sie von YouTube und Instagram kaum mehr wegzudenken, doch im Jahr 2021 kündigte der Webstar an, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Nun meldet sich Melina endlich wieder in ihrer Instagram-Story: "Ich bin wieder da! Wer hätte es gedacht. Ich bin wahrscheinlich wesentlicher nervöser, als ich es sein sollte, weil ich seit zweieinhalb Jahren keine Instastory mehr aufgenommen habe. Aber gleichzeitig bin ich so happy, weil ihr euch nicht vorstellen könnt, wie ungeduldig ich war!", zeigt sie sich ganz aufgeregt. Ab sofort können sich ihre Fans wieder über mehr Content auf ihren Profilen freuen.

Auf YouTube gibt es auf ihrem altbekannten Kanal sogar schon das erste Video zu sehen. "Ich habe ein neues Format für euch und zwar heißt das: 'Mein erstes Mal'. In diesem Format probiere ich Dinge aus, die ich noch nie vorher gemacht habe", erklärt Melina in dem neuen Clip. In der ersten Folge besucht sie ein Reformer-Pilates-Studio in Bielefeld. "Du hast uns gefehlt! So schön, dass du wieder da bist!", freut sich unter anderem Dagi Bee (29) in den Kommentaren über ihr Comeback.

Seit 2013 war Melina auf YouTube aktiv gewesen und zählte zu den bekanntesten deutschen YouTubern. Jahrelang veröffentlichte sie regelmäßig Content und sammelte rund 1,8 Millionen Follower. Ende 2021 verkündete sie jedoch ihr Karriereende an – seitdem ließ sie sich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken. Anfang April dieses Jahres bemerkten ihre Fans dann erstmals wieder Aktivitäten auf ihren Profilen.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Melina Sophie im Dezember 2017

Getty Images Melina Sophie im Jahr 2015

