Tatsächlich: Melina Sophies Comeback ist schon sehr bald!

Nachdem Bibi Heinicke (31) vor einigen Monaten ihr Comeback in den sozialen Medien angekündigt hatte, sprang eine weitere YouTube-Größe auf den Zug auf. Melina Sophie (28), die sich 2021 aus dem Netz verabschiedet hatte, kommt wohl auch wieder zurück. Auf ihrem neuen Instagram-Profil veröffentlicht die Netzbekanntheit ein Video, das ihre Geschichte erzählt. Es werden Medienberichte eingeblendet, die erst Melinas Rückzug und dann ihr Comeback thematisieren. Am Ende des Clips steht das Datum 2. Mai 2024 – es sieht also so aus, als ob Melina schon bald zurückkehrt!

Nachdem sich die 28-Jährige ein neues Profil erstellt hatte, hofften zahlreiche Fans direkt auf ein baldiges Comeback ihres Idols. Das verifizierte Profil hatte innerhalb kürzester Zeit schon um die 30.000 Follower. Mittlerweile ist die Followerzahl schon auf 94.000 gestiegen. Außerdem ist in ihrer Bio ist ein Link zu finden, der zu ihrem YouTube-Channel führt – dazu ein Emoji mit dem Wort "bald".

Ende 2021 hatte die einstige YouTuberin mit einem emotionalen Statement ihre Internet-Karriere beendet. "Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, die ich vor der Kamera verbringen durfte, für die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, all das, was ich erlebt habe, was ich sehen durfte [...]. Jetzt ist es einfach Zeit für ein neues Kapitel, und das möchte ich alleine schreiben", hieß es damals in ihrem vorerst letzten YouTube-Video.

Anzeige Anzeige

Melina Sophie, YouTube-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / melinasophie Melina Sophie, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf Melina Sophies Comeback? Ja, total! Na ja, dafür ist schon zu viel Zeit vergangen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de