Neue Kanäle: Feiert Melina Sophie bald ihr Netz-Comeback?

Will Melina Sophie (28) ihre Social-Media-Karriere wieder zum Laufen bringen? Das dürften sich gerade wohl einige ihrer Fans fragen. Vor einigen Jahren hatte sich die Ex-YouTuberin zurückgezogen. Jetzt taucht plötzlich ein neuer Instagram-Kanal von ihr auf! So hat das verifizierte Profil von ihr bereits über 30.000 Follower. In der Bio ist ein Link zu finden, der zu ihrem YouTube-Channel führt – dazu ein Emoji mit dem Wort "bald". Content ist dort aber noch nicht zu finden.

Was hat Melina also vor? Ende 2021 hatte die Netz-Bekanntheit mit einem emotionalen Statement ihre Internet-Karriere beendet. "Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, die ich vor der Kamera verbringen durfte, für die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, all das, was ich erlebt habe, was ich sehen durfte [...]. Jetzt ist es einfach Zeit für ein neues Kapitel, und das möchte ich alleine schreiben", hieß es damals in ihrem vorerst letzten YouTube-Video. Es sei wichtig für sie gewesen, diese Entscheidung zu treffen. Denn Social Media habe auch viele Schattenseiten und sei mit Vorsicht zu genießen.

Offenbar hat sie ihre Meinung nun geändert und will ihren Fans wieder Content bieten. Melina ist nicht die Einzige, die sich eine Auszeit vom Influencer-Dasein gegönnt hat und jetzt wieder durchstarten will. Erst vor wenigen Tagen meldete sich ihre Kollegin Bibi Heinicke (31) nach fast zwei Jahren Pause bei ihrer Community zurück. "Es ist so schön und so verrückt gleichzeitig, diese Story jetzt für euch aufzunehmen", schilderte die Ex von Julian Claßen (30). Sie werde ab jetzt nur noch Content teilen, mit dem sie sich wohlfühlt.

Instagram / melinasophie Melina Sophie, Influencerin

Instagram / biancaheinicke Bibi Claßen, Influencerin

