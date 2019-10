Was für eine rührende Geste! Dass Pietro Lombardi (27) ein Auge auf Love Island-Kandidatin Melissa geworfen hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Tag für Tag fiebert der Sänger vor dem TV-Bildschirm mit, was seine Herzdame auf der Liebes-Insel so treibt. Mittlerweile hat die Brünette die Show verlassen – also Bahn frei für Pie, der seiner Angebeteten jetzt zum Geburtstag sogar ein Ständchen widmet.

Kurz nach ihrem Auszug aus der Liebes-Villa feiert Melissa ihren 24. Geburtstag – Pietro als waschechter Fan hat das natürlich auf dem Schirm und singt für sie in seiner Instagram-Story "Happy Birthday". Danach richtet der 27-Jährige außerdem noch liebevolle Worte an die Single-Lady. "Alles Gute zum Geburtstag, Melissa, liebe Grüße, dein Pie", strahlt er und wirft ihr zum Schluss sogar noch einen Handkuss zu.

Melissa hat bei "Love Island" vergebens nach der großen Liebe gesucht – ob Pietro also nun tatsächlich auf ein Date hoffen kann? "Ich werde ja gern erobert. Also ist die Frage schon beantwortet", schmunzelt die Herrenbergerin im RTL II-Interview.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Splash News Pietro Lombardi, Sänger

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

