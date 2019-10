Wird Melissa nach Love Island auf Pietro Lombardis (27) Anmache eingehen? Die 23-Jährige hat dem Sänger ganz schön den Kopf verdreht. Sogar so sehr, dass er ihr eine süße Videobotschaft in die TV-Villa schickte. Von Seiten des "Phänomenal"-Interpreten scheint einem Date wohl nichts mehr im Wege zu stehen. Doch wie sieht es seine Angebetete – will die brünette Beauty Pietro kennenlernen?

"Ich werde ja gern erobert. Also ist die Frage schon beantwortet", erklärt die Tattoo-Liebhaberin lachend im RTL II-Interview. Die private Nachricht des Musikers ist mehr als gut bei ihr angekommen. "Ich habe mich so geschmeichelt gefühlt und ich bin ja immer auch so schüchtern und verlegen, das hat mich schon echt umgehauen", offenbart das TV-Gesicht. Die Mitteilung habe ihr Kraft gegeben und erreicht, dass sie am Abend mit einem Lächeln eingeschlafen sei.

Der Künstler hatte auch schon "Love Island"-Moderatorin Jana Ina Zarrella gefragt, ob Melissa und er ein gutes Pärchen abgeben würden. "Ich finde, Melissa passt super zu dir. Sie ist echt ein süßes Mädel", war die Antwort der 42-Jährigen. Was meint ihr, wird ein romantisches Treffen zwischen den beiden jetzt wirklich stattfinden? Stimmt ab!

Das große „Love Island“-Finale am Montag um 20:15 Uhr bei RTL II

