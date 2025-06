"Teen Mom"-Star Jenelle Evans will zu "Love Island"-USA

Reality-TV-Star Jenelle Evans (33) könnte schon bald auf den Bildschirmen der Love Island USA-Fans auftauchen. Die 33-Jährige hat sich kürzlich für die aktuelle Staffel der Dating-Show beworben. "Ich würde hingehen", verriet sie in einem Interview gegenüber OK!, fügte jedoch hinzu, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie tatsächlich teilnehmen möchte. Dennoch faszinieren sie die Konzepte von Dating-Shows und sie könne sich auch gut vorstellen, an einem Format wie Die Bachelorette teilzunehmen. Ihre Bewerbung reichte sie ein, während die Staffel bereits lief – in der Hoffnung, als "Bombshell" die Villa aufzumischen.

Nach ihrer Scheidung von David Eason und einer turbulenten Beziehung mit August Keen ist Jenelle derzeit Single. Die Mutter von drei Kindern erklärte, dass sie inzwischen genau wisse, was sie sich von einer künftigen Partnerschaft wünsche – und was nicht. "Es fällt mir jetzt viel leichter, Männer auszusortieren", gab sie selbstbewusst zu. Ob sie in Zukunft weitere Kinder plane, schloss Jenelle zwar nicht kategorisch aus, stellte jedoch klar, dass dies nur unter bestimmten Voraussetzungen für sie infrage käme. Besonders deutlich wurde, dass sie sich in ihrer neuen Lebensphase auf ihre eigene Zufriedenheit und das Wohl ihrer Kinder konzentrieren möchte.

Dieser Wunsch nach Glück und Freiheit zieht sich auch durch andere Bereiche ihres Lebens. Jenelle hat das Ende ihrer Ehe kürzlich mit einer Scheidungsparty gefeiert, zu der sie Freunde und Fans einlud. Die dreifache Mutter möchte sich auf einen positiven Neustart konzentrieren und ließ dabei keinen Zweifel daran, dass sie gestärkt aus den schwierigen Zeiten hervorgegangen ist. Trotz all der Höhen und Tiefen scheint die dreifache Mutter nun entschlossen, sich wieder ins Datingleben zu stürzen und vielleicht schon bald in einer der erfolgreichsten Dating-Shows Amerikas aufzutauchen.

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenelle Evans im Jahr 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, US-amerikanischer Realitystar